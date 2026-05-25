Ландо Норрис признался, что сам выступал за старт на промежуточной резине

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал сход на Гран-при Канады, а также неудачное решение начать гонку на промежуточных шинах.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Когда я вылез из машины, в разных местах было много кусочков металла — там, где их не должно быть. Случилось что-то, чего не должно происходить. Хайлайтом был первый круг, ну а затем я сошёл с грохотом — буквально.

Просто не наш день в плане принятия решений. Мы вместе как команда принимали решение по шинам, и я тоже призывал к нему, так что беру на себя ответственность.

Но не думаю, что у нас сегодня был бы темп. Мы просто недостаточно хороши при таких холодных температурах. Немногое сложилось в нашу пользу, так что просто примем это, извлечём уроки и будем двигаться дальше", — приводит слова Норриса Sky Sports.

