Вольф объяснил, почему «Мерседес» не вмешался в борьбу Расселла и Антонелли
Глава автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал острую борьбу Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли в гонке Гран-при Канады.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276
«У нас как команды было много противоречивых моментов. Ты невероятно рад за одного пилота и горюешь за другого. Кими сегодня проделал великолепную работу и заслужил победу. Но было досадно за Джорджа, ведь он лидировал.
Мы наполовину наслаждались тем, как они боролись. Каждый раз, когда мы думали, что пора сказать, что уже достаточно, на следующих двух кругах они вновь были быстрейшими. Пока мы сохраняли отрыв, нам было нормально за этим наблюдать, хотя, очевидно, всё могло пойти не так. Если бы преследователи находились ближе, мы бы вмешались", — приводит слова Вольфа BBC.
Стартовая решётка Гран-при Канады Формулы-1 Официально
