«Боги не хотят, чтобы я участвовал в этой борьбе». Расселл – о соперничестве с Антонелли

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о нборьбе за лидерство на Гран-при Канады Формулы-1 со своим напарником по команде Андреа Кими Антонелли.

«Он так далеко впереди по очкам. Такое чувство, будто… боги не хотят, чтобы я участвовал в этой борьбе, если вспомнить момент с сейфти-каром в Японии, поломку в Китае в Q3, когда я боролся за поул, и сегодняшнюю поломку, когда я шёл в лидерах.

Но давление спало. Я могу просто выходить и наслаждаться каждой гонкой, пытаться выигрывать каждую, мне уже нечего терять, и я не хочу стоять здесь и говорить в таком ключе. Конечно, это раздражает, и я хочу быть в этой борьбе. Надеюсь, удача ещё повернётся ко мне», — приводит слова Рассела The Race.

По итогам Гран-при Канады Формулы-1 победитель воскресной гонки Андреа Кими Антонелли увеличил отрыв в личном зачёте от напарника по команде Джорджа Расселла — теперь он составляет уже 43 очка.

Напомним, Расселл перед сходом лидировал в гонке и продолжал сражаться за первое место с партнёром по команде Андреа Кими Антонелли. После схода напарника Антонелли уверенно выиграл гонку.