Даниэль Суарес неожиданно выиграл самую длинную гонку в сезоне NASCAR Cup Series

В воскресенье вечером Даниэль Суарес одержал эмоциональную победу в гонке Coca-Cola 600, которая была сокращена из-за непогоды. Это была гонка серии NASCAR Cup Series, посвящённая памяти Кайла Буша и проходившая на автодроме Charlotte Motor Speedway.
Автомобиль № 7 команды Spire Motorsports, за рулём которого находился Суарес, лидировал всего 17 из 373 кругов в самой длинной гонке NASCAR, которая была остановлена за 27 кругов до запланированной дистанции из-за сильного дождя на трассе длиной 1,5 мили. Его первая победа в сезоне стала первой на этой 1,5-мильной трассе и третьей в его карьере в серии Cup.
Кристофер Белл лидировал 44 круга и занял второе место на автомобиле Toyota №20 команды Joe Gibbs Racing. Денни Хэмлин финишировал третьим, обладатель поул-позиции Тайлер Реддик — четвёртым, а действующий чемпион Кубка Кайл Ларсон замкнул пятёрку лучших.
Результаты гонки:
1. Даниэль Суарес — 4:37'07.572.
2. Kристофер Белл — +0.610.
3. Дени Хэмлин — +0.611.
4. Тайлер Реддик — +2.056.
5. Кайл Ларсон — +3.424.
6. Тай Гиббс — +4.116.
7. Pайан Блейни — +5.453.
8. Джои Логано — +7.901.
9. Уильям Байрон — +8.611.
10. Зейн Смит — +9.170.
11. Шейн ван Гисберген — +10.323.
12. Pики Стенхаус-младший — +10.614.