Даниэль Суарес неожиданно выиграл самую длинную гонку в сезоне NASCAR Cup Series

В воскресенье вечером Даниэль Суарес одержал эмоциональную победу в гонке Coca-Cola 600, которая была сокращена из-за непогоды. Это была гонка серии NASCAR Cup Series, посвящённая памяти Кайла Буша и проходившая на автодроме Charlotte Motor Speedway.

Автомобиль № 7 команды Spire Motorsports, за рулём которого находился Суарес, лидировал всего 17 из 373 кругов в самой длинной гонке NASCAR, которая была остановлена ​​за 27 кругов до запланированной дистанции из-за сильного дождя на трассе длиной 1,5 мили. Его первая победа в сезоне стала первой на этой 1,5-мильной трассе и третьей в его карьере в серии Cup.

Кристофер Белл лидировал 44 круга и занял второе место на автомобиле Toyota №20 команды Joe Gibbs Racing. Денни Хэмлин финишировал третьим, обладатель поул-позиции Тайлер Реддик — четвёртым, а действующий чемпион Кубка Кайл Ларсон замкнул пятёрку лучших.

Результаты гонки:

1. Даниэль Суарес — 4:37'07.572.

2. Kристофер Белл — +0.610.

3. Дени Хэмлин — +0.611.

4. Тайлер Реддик — +2.056.

5. Кайл Ларсон — +3.424.

6. Тай Гиббс — +4.116.

7. Pайан Блейни — +5.453.

8. Джои Логано — +7.901.

9. Уильям Байрон — +8.611.

10. Зейн Смит — +9.170.

11. Шейн ван Гисберген — +10.323.

12. Pики Стенхаус-младший — +10.614.