Хаджар: я понимаю, за что меня оштрафовали. Меня больше беспокоит, куда исчез темп в гонке

Французский гонщик «Ред Булл» Исак Хаджар прокомментировал свой штраф и потерю темпа в гонке на Гран-при Канады, заявив, что больше обеспокоен проблемами с машиной.

«Я понимаю, за что меня оштрафовали, так что никаких проблем. Честно говоря, меня больше беспокоит, куда исчез темп в гонке. Вчера машина была быстра, как в спринте, так и в квалификации, а в гонке у меня возникли проблемы. На старте всё было отлично, я ехал в группе лидеров, а затем внезапно трасса для меня стала скользкой. Сцепления шин с асфальтом просто не было, и машина вела себя непредсказуемо. Мне приходилось бороться с машиной, чтобы просто удержать её на трассе, и это очень выматывало. Я сделал всё, что было в моих силах. Я не успокоюсь, пока не найду ответ на вопрос, что же сегодня случилось», — приводит слова Хаджара официальный сайт Ф-1.