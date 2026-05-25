Хаджар: я понимаю, за что меня оштрафовали. Меня больше беспокоит, куда исчез темп в гонке

Французский гонщик «Ред Булл» Исак Хаджар прокомментировал свой штраф и потерю темпа в гонке на Гран-при Канады, заявив, что больше обеспокоен проблемами с машиной.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Я понимаю, за что меня оштрафовали, так что никаких проблем. Честно говоря, меня больше беспокоит, куда исчез темп в гонке. Вчера машина была быстра, как в спринте, так и в квалификации, а в гонке у меня возникли проблемы. На старте всё было отлично, я ехал в группе лидеров, а затем внезапно трасса для меня стала скользкой. Сцепления шин с асфальтом просто не было, и машина вела себя непредсказуемо. Мне приходилось бороться с машиной, чтобы просто удержать её на трассе, и это очень выматывало. Я сделал всё, что было в моих силах. Я не успокоюсь, пока не найду ответ на вопрос, что же сегодня случилось», — приводит слова Хаджара официальный сайт Ф-1.

