Хаджар: я понимаю, за что меня оштрафовали. Меня больше беспокоит, куда исчез темп в гонке

Французский гонщик «Ред Булл» Исак Хаджар прокомментировал свой штраф и потерю темпа в гонке на Гран-при Канады, заявив, что больше обеспокоен проблемами с машиной.
«Я понимаю, за что меня оштрафовали, так что никаких проблем. Честно говоря, меня больше беспокоит, куда исчез темп в гонке. Вчера машина была быстра, как в спринте, так и в квалификации, а в гонке у меня возникли проблемы. На старте всё было отлично, я ехал в группе лидеров, а затем внезапно трасса для меня стала скользкой. Сцепления шин с асфальтом просто не было, и машина вела себя непредсказуемо. Мне приходилось бороться с машиной, чтобы просто удержать её на трассе, и это очень выматывало. Я сделал всё, что было в моих силах. Я не успокоюсь, пока не найду ответ на вопрос, что же сегодня случилось», — приводит слова Хаджара официальный сайт Ф-1.
- 25 мая 2026
-
09:22
-
08:30
-
07:55
-
04:33
-
02:08
-
02:02
-
01:55
-
01:51
-
01:46
-
01:42
-
01:39
-
01:35
-
01:33
-
01:09
-
01:03
-
00:58
-
00:39
-
00:00
- 24 мая 2026
-
23:54
-
23:30
-
22:57
-
22:07Стартовая решётка Гран-при Канады Формулы-1 Официально
-
21:59
-
21:20
-
20:59
-
20:32
-
19:59
-
19:08
-
18:59
-
18:28
-
17:59
-
17:37
-
17:00
-
16:57
-
16:45