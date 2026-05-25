Руководитель «Макларена» Стелла высказался о выборе шин на Гран-при Канады

Руководитель команды «Макларен» Андреа Стелла высказался о выборе шин на Гран-при Канады и прокомментировал итоги спринтерского уикенда, отметив, что команда столкнулась с рядом проблем.

«Это был спринтерский уикенд, который разделился на две половины. Мы были конкурентоспособны в квалификации и в спринте, но гонка пошла не по нашему сценарию. За пять минут до старта мы выбрали промежуточные шины, потому что трасса была скользкой и всё ещё шёл дождь. К сожалению, дождь прекратился, как только шины надели, трасса быстро высохла, а два дополнительных круга за машиной безопасности свели на нет любое преимущество.

У Ландо возникла проблема с машиной, мы вынуждены были остановиться, чтобы очистить радиаторы, а затем столкнулись с фатальной проблемой коробки передач. Со стороны Оскара столкновение с Албоном повредило машину и привело к штрафу, и даже на свободной трассе нам было трудно достичь нужной температуры шин для сильного гоночного темпа. Это гонки, и в трудные дни вы проявляете характер и узнаёте те качества, которые делают вас чемпионом. Мы благодарны за поддержку, мы перегруппируемся и снова поедем в Монако», — приводит слова Стеллы официальный сайт «Макларена».