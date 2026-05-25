Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Руководитель «Макларена» Стелла высказался о выборе шин на Гран-при Канады

Руководитель «Макларена» Стелла высказался о выборе шин на Гран-при Канады
Комментарии

Руководитель команды «Макларен» Андреа Стелла высказался о выборе шин на Гран-при Канады и прокомментировал итоги спринтерского уикенда, отметив, что команда столкнулась с рядом проблем.

Формула-1 2026. Этап 4, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Это был спринтерский уикенд, который разделился на две половины. Мы были конкурентоспособны в квалификации и в спринте, но гонка пошла не по нашему сценарию. За пять минут до старта мы выбрали промежуточные шины, потому что трасса была скользкой и всё ещё шёл дождь. К сожалению, дождь прекратился, как только шины надели, трасса быстро высохла, а два дополнительных круга за машиной безопасности свели на нет любое преимущество.

У Ландо возникла проблема с машиной, мы вынуждены были остановиться, чтобы очистить радиаторы, а затем столкнулись с фатальной проблемой коробки передач. Со стороны Оскара столкновение с Албоном повредило машину и привело к штрафу, и даже на свободной трассе нам было трудно достичь нужной температуры шин для сильного гоночного темпа. Это гонки, и в трудные дни вы проявляете характер и узнаёте те качества, которые делают вас чемпионом. Мы благодарны за поддержку, мы перегруппируемся и снова поедем в Монако», — приводит слова Стеллы официальный сайт «Макларена».

Материалы по теме
«Обнадёживающий отрыв». Стелла — об отставании от «Мерседеса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android