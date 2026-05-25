Джордж Расселл оштрафован на € 5 тыс. по итогам Гран-при Канады

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл оштрафован на € 5 тысяч по итогам минувшего Гран-при Канады Формулы-1.

Напомним, Расселл, сошедший с гонки, был вызван к стюардам после того, как выбросил из кокпита на трассу подголовник.

Формула-1. Гран-при Канады (топ-10)

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 68 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +10.768;

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +11.276;

4. Шарль Леклер («Феррари») +44.151;

5. Исак Хаджар («Ред Булл») +1 круг;

6. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг;

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг;

8. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг;

9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг;

10. Оливер Берман («Хаас») +1 круг.