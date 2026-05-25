Джордж Расселл оштрафован на € 5 тыс. по итогам Гран-при Канады
Поделиться
Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл оштрафован на € 5 тысяч по итогам минувшего Гран-при Канады Формулы-1.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276
Напомним, Расселл, сошедший с гонки, был вызван к стюардам после того, как выбросил из кокпита на трассу подголовник.
Формула-1. Гран-при Канады (топ-10)
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 68 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +10.768;
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +11.276;
4. Шарль Леклер («Феррари») +44.151;
5. Исак Хаджар («Ред Булл») +1 круг;
6. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг;
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг;
8. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг;
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг;
10. Оливер Берман («Хаас») +1 круг.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 мая 2026
-
10:39
-
10:04
-
10:03
-
09:22
-
08:30
-
07:55
-
04:33
-
02:08
-
02:02
-
01:55
-
01:51
-
01:46
-
01:42
-
01:39
-
01:35
-
01:33
-
01:09
-
01:03
-
00:58
-
00:39
-
00:00
- 24 мая 2026
-
23:54
-
23:30
-
22:57
-
22:07Стартовая решётка Гран-при Канады Формулы-1 Официально
-
21:59
-
21:20
-
20:59
-
20:32
-
19:59
-
19:08
-
18:59
-
18:28
-
17:59
-
17:37