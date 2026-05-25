Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл оштрафован на € 5 тыс. по итогам Гран-при Канады

Джордж Расселл оштрафован на € 5 тыс. по итогам Гран-при Канады
Комментарии

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл оштрафован на € 5 тысяч по итогам минувшего Гран-при Канады Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

Напомним, Расселл, сошедший с гонки, был вызван к стюардам после того, как выбросил из кокпита на трассу подголовник.

Формула-1. Гран-при Канады (топ-10)

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 68 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +10.768;
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +11.276;
4. Шарль Леклер («Феррари») +44.151;
5. Исак Хаджар («Ред Булл») +1 круг;
6. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг;
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг;
8. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг;
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг;
10. Оливер Берман («Хаас») +1 круг.

Материалы по теме
Джорджа Расселла вызвали к судьям за выброшенный при сходе подголовник
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android