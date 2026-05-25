Нико Хюлькенберг получил необычное предупреждение по итогам Гран-при Канады

Пилот «Ауди» немец Нико Хюлькенберг получил предупреждение по итогам минувшего Гран-при Канады Формулы-1.

Сообщается, что на третьем прогревочном круге Хюлькенберг разменялся позициями с новозеландцем Лиамом Лоусоном из «Рейсинг Буллз» и, вопреки правилам, не вернулся на свою позицию до первой линии сейфти-кара и не свернул на пит-лейн. Сам же пилот заявил, что у него не было возможности вернуться.

Если Хюлькенберг повторно нарушит правила до конца сезона, он будет наказан отбыванием штрафного времени на пит-лейне.

Ранее стюарды Гран-при Канады оштрафовали пилота «Мерседеса» британца Джорджа Расселла.