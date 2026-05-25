«Лучшая гонка сезона». Алексей Попов высказался о Гран-при Канады

Российский комментатор Алексей Попов прокомментировал минувший Гран-при Канады Формулы-1.

«Итоги гонки, итоги Гран-при Канады. На мой взгляд, лучшая гонка этого сезона, а может быть, и нескольких последних. От старта до финиша постоянное напряжение.

Начнём с того, что у нас два прогревочных круга было лишних. Никак не могли стартовать, проблемы, увезли Линдблада, не повезло ему, он девятым должен был стартовать… Второй раз просто что-то с таймингом не так пошло, укоротили с 70 до 67 кругов, и из 30 первых была фантастическая битва Антонелли с Расселлом», — сказал Попов в социальных сетях.

