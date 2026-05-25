Пиастри извинился перед Албоном после аварии на Гран-при Канады

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри извинился за инцидент с Алексом Албоном на Гран-при Канады, который привёл к сходу пилота «Уильямса».

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Приношу извинения Алексу и «Уильямсу», потому что это точно не было намеренным с моей стороны. Я просто заблокировал шины и ушёл в его сторону. Это был ненужный ущерб для нас обоих, особенно для них. Так что да… просто один из тех дней», — приводит слова Пиастри ABC.

