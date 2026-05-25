Пиастри извинился перед Албоном после аварии на Гран-при Канады

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри извинился за инцидент с Алексом Албоном на Гран-при Канады, который привёл к сходу пилота «Уильямса».

«Приношу извинения Алексу и «Уильямсу», потому что это точно не было намеренным с моей стороны. Я просто заблокировал шины и ушёл в его сторону. Это был ненужный ущерб для нас обоих, особенно для них. Так что да… просто один из тех дней», — приводит слова Пиастри ABC.