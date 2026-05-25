Серхио Пересу шесть раз показали синие флаги на Гран-при Канады, но не оштрафовали

Примечательный эпизод произошёл с пилотом «Кадиллака» Серхио Пересом на минувшем Гран-при Канады Формулы-1. Мексиканцу шесть раз показали синие флаги для пропуска машины позади.
Стюарды гонки изучили материалы и пришли к выводу, что Перес сделал всё возможное, предоставив место для обгона и сбавив скорость, однако машина позади так и не смогла совершить обгон. В связи с этим эпизод было принято оставить без решения.
Формула-1. Гран-при Канады (топ-10)
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 68 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +10.768.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +11.276.
4. Шарль Леклер («Феррари») +44.151.
5. Исак Хаджар («Ред Булл») +1 круг.
6. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.
8. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг.
10. Оливер Берман («Хаас») +1 круг.