Георгий Чивчян выиграл второй этап RDS GP в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP). Уикенд на трассе «Игора Драйв» принёс 21-ю в карьере победу в парных заездах Георгию Чивчяну, первое место в командном зачёте коллективу Fresh Racing и первый в истории RDS GP заезд, в котором не был определён победитель.

RDS GP 2026. 2-й этап. «Игора Драйв». Личный зачёт. Топ-3:

1. Георгий Чивчян (Россия, Takayama Forward Auto) — 269 баллов.

2. Томми Кайли (Ирландия, Fresh Racing) — 194 балла.

3. Дамир Идиятулин (Россия, Fresh Racing) — 167 баллов.

RDS GP 2026. 2-й этап. «Игора Драйв». Командный зачёт. Топ-3:

1. Fresh Racing — 361 балл.

2. Takayama Forward Auto — 309 баллов.

3. Carville Racing — 207 баллов.

RDS GP 2026. Личный зачёт после двух этапов. Топ-3:

1. Томми Кайли (Ирландия, Fresh Racing) — 459 баллов.

2. Георгий Чивчян (Россия, Takayama Forward Auto) — 316 балла.

3. Дамир Идиятулин (Россия, Fresh Racing) — 309 баллов.

RDS GP 2026. Командный зачёт после двух этапов. Топ-3:

1. Fresh Racing — 768 баллов.

2. Takayama Forward Auto — 555 баллов.

3. Systeme Electric Одержимые Моторспорт — 401 балл.

Следующий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт 13 и 14 июня в Нижнем Новгороде.