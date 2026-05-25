Георгий Чивчян выиграл второй этап RDS GP в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершился второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP). Уикенд на трассе «Игора Драйв» принёс 21-ю в карьере победу в парных заездах Георгию Чивчяну, первое место в командном зачёте коллективу Fresh Racing и первый в истории RDS GP заезд, в котором не был определён победитель.
RDS GP 2026. 2-й этап. «Игора Драйв». Личный зачёт. Топ-3:
1. Георгий Чивчян (Россия, Takayama Forward Auto) — 269 баллов.
2. Томми Кайли (Ирландия, Fresh Racing) — 194 балла.
3. Дамир Идиятулин (Россия, Fresh Racing) — 167 баллов.
RDS GP 2026. 2-й этап. «Игора Драйв». Командный зачёт. Топ-3:
1. Fresh Racing — 361 балл.
2. Takayama Forward Auto — 309 баллов.
3. Carville Racing — 207 баллов.
RDS GP 2026. Личный зачёт после двух этапов. Топ-3:
1. Томми Кайли (Ирландия, Fresh Racing) — 459 баллов.
2. Георгий Чивчян (Россия, Takayama Forward Auto) — 316 балла.
3. Дамир Идиятулин (Россия, Fresh Racing) — 309 баллов.
RDS GP 2026. Командный зачёт после двух этапов. Топ-3:
1. Fresh Racing — 768 баллов.
2. Takayama Forward Auto — 555 баллов.
3. Systeme Electric Одержимые Моторспорт — 401 балл.
Следующий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт 13 и 14 июня в Нижнем Новгороде.