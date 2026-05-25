Ральф Шумахер: Кими Антонелли может стать наследником Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли может стать преемником Макса Ферстаппена.

«Это была эпическая дуэль. И нужно сказать, что Кими справляется с этим невероятно спокойно и зрело. А Джордж действительно продолжил ошибаться. Он сам тоже допустил ошибку, конечно, но он был явно быстрее. И нужно уметь так управлять ситуацией в таком юном возрасте, держать её под контролем и учиться на собственных ошибках. Так что отличная работа. Если так продолжится, у нас действительно может однажды появиться наследник Макса Ферстаппена.

Он пришёл в Формулу-1 с большими авансами. Но ему тоже потребовалось время. Затем у «Мерседеса» было неправильное направление развития, что усложнило ему задачу, особенно на задней оси в прошлом году, если мы правильно помним. А теперь он делает следующий шаг. Теперь он хочет двигаться вперёд, хочет вести команду. И это чувствуется. Он постоянно оказывает давление на Джорджа. А Джордж, я считаю, супербыстр, но, возможно, не так хорошо справляется с давлением. Мы снова увидели это сегодня», — приводит слова Шумахера Motorsport.

Напомним, Антонелли стал победителем Гран-при Канады.

