Фернандо Алонсо назвал причину схода на Гран-при Канады

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо прокомментировал свой сход в гонке Гран-при Канады. Напомним, испанец завершил выступление на 24-м круге.

«Когда «Макларены» заехали на пит-стоп, я мог позволить себе больше рисков, чем остальные, поскольку они находились в очковой зоне. Но у нас была проблема с сиденьем. С каждым кругом становилось всё некомфортней, я был далеко от очков, дождя не ожидалось, поэтому мы приняли решение остановиться, и это прекратило страдания», — приводит слова Алонсо издание AS.

Напомним, победителем Гран-при Канады стал пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли.

