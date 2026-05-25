Хэмилтон и Ферстаппен иронично оценили выбор шин «Макларена» на старте

Хэмилтон и Ферстаппен иронично оценили выбор шин «Макларена» на старте
Призёры Гран-при Канады Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Льюис Хэмилтон («Феррари») на пресс-конференции после гонки иронично оценили решение «Макларена» поставить на старте на машины Ландо Норриса и Оскара Пиастри промежуточные шины.

Формула-1 2026. Этап 4, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Это было отличное решение. Спасибо», — заявил Ферстаппен, подняв большие пальцы вверх. Хэмилтон повторил его жест.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее, перед церемонией награждения, между гонщиками состоялся короткий диалог.

«Макларен» всё запорол», — сказал британец.

«Я видел, как ты тоже поменял шины в последний момент», — со смехом ответил нидерландец.

Напомним, Ферстаппен завершил заезд третьим, Хэмилтон финишировал вторым.

