Ферстаппен: всё это позор. Формуле-1 просто нужно быть более чистой

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») заявил, что гонщики способны показать зрелищную борьбу даже на арендованных машинах.

«Большинство гонщиков — лучшие в мире. Даже если вы дадите нам арендованную машину, мы устроим хорошее шоу и будем жёстко бороться. Так что это не связано с правилами. Но во время пилотирования всё это сбивает с толку. Это не то, чем должна быть Формула-1. Слишком сложно.

Болельщики даже не знают, с чем мы имеем дело за рулём, что разрешено, сколько батареи можно заряжать. Всё это позор. Формуле-1 просто нужно быть более чистой. Надеюсь, изменения в следующем году пройдут, потому что это минимально необходимо, чтобы сделать гонки более естественными. Дайте нам любую машину — мы всегда устроим шоу», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

