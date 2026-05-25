Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли установил уникальное достижение на Гран-при Канады.

Итальянец стал первым гонщиком в истории Формулы-1, сумевшим после первой победы продлить серию успешных выступлений до четырёх. Отметим, что Антонелли также стал 16-м пилотом, сумевшим одержать четыре победы подряд.

Формула-1. Гран-при Канады (топ-10)

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 68 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +10.768.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +11.276.

4. Шарль Леклер («Феррари») +44.151.

5. Исак Хаджар («Ред Булл») +1 круг.

6. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.

8. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг.

10. Оливер Берман («Хаас») +1 круг.