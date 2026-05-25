Расселл: я не знаю, почему кто-то хочет менять эти моторы

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что не понимает стремления многих в Формуле-1 менять нынешние силовые установки.

«Мне понравилось. Думаю, это было великолепно. У меня не было такой борьбы много лет. Я не видел такой борьбы, наверное, со времён Льюиса [Хэмилтона] и Нико [Росберга] в Бахрейне 2014 года. И эти новые моторы позволяют вам это делать. Я не знаю, почему кто-то хочет менять их — потому что у нас были отличные сражения в Мельбурне, отличные сражения в Китае, у нас с Кими сегодня и вчера была отличная борьба — и это возможно только благодаря тому, как устроены эти силовые установки», — приводит слова Расселла The Race.

По итогам Гран-при Канады Формулы-1 победитель воскресной гонки Андреа Кими Антонелли увеличил отрыв в личном зачёте от напарника по команде Джорджа Расселла — теперь он составляет уже 43 очка.

Напомним, Расселл перед сходом лидировал в гонке и продолжал сражаться за первое место с партнёром по команде Андреа Кими Антонелли. После схода напарника Антонелли уверенно выиграл гонку.