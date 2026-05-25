Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл: я не знаю, почему кто-то хочет менять эти моторы

Расселл: я не знаю, почему кто-то хочет менять эти моторы
Комментарии

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что не понимает стремления многих в Формуле-1 менять нынешние силовые установки.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Мне понравилось. Думаю, это было великолепно. У меня не было такой борьбы много лет. Я не видел такой борьбы, наверное, со времён Льюиса [Хэмилтона] и Нико [Росберга] в Бахрейне 2014 года. И эти новые моторы позволяют вам это делать. Я не знаю, почему кто-то хочет менять их — потому что у нас были отличные сражения в Мельбурне, отличные сражения в Китае, у нас с Кими сегодня и вчера была отличная борьба — и это возможно только благодаря тому, как устроены эти силовые установки», — приводит слова Расселла The Race.

По итогам Гран-при Канады Формулы-1 победитель воскресной гонки Андреа Кими Антонелли увеличил отрыв в личном зачёте от напарника по команде Джорджа Расселла — теперь он составляет уже 43 очка.

Напомним, Расселл перед сходом лидировал в гонке и продолжал сражаться за первое место с партнёром по команде Андреа Кими Антонелли. После схода напарника Антонелли уверенно выиграл гонку.

Материалы по теме
Удар по чемпионским надеждам Расселла! А какое было сражение у «Мерседесов»…
Удар по чемпионским надеждам Расселла! А какое было сражение у «Мерседесов»…
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android