«Это был очевидный выбор». Попов высказался о тактике «Макларена» в Канаде

Российский комментатор Алексей Попов высказался о выступлении «Макларена» на минувшем Гран-при Канады Формулы-1.

«Если бы в полном составе только «Макларен» это сделал (стартовал на промежуточных шинах. – Прим. «Чемпионата»), можно было бы сказать, что это их страшная ошибка. Однако, кроме этого, две «Ауди», два «Кадиллака» и ещё «Уильямс» Сайнса. Поэтому это был более-менее очевидный выбор, можно было рискнуть. Асфальт был более-менее сухой, но холодно, вокруг влага в воздухе, и Пиастри всё время намекал команде, что не надо, наверное, это делать, что время для сликов. Команда была уверена… И действительно, этот первый рывок Норриса, он выходит в лидеры, но дальше всё», — сказал Попов в социальных сетях.