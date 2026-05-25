Хэмилтон — после лучшей гонки за «Феррари»: мне, наверное, лучше без симулятора

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон после второго места на Гран-при Канады — своего лучшего результата в составе «Феррари» в основной гонке — заявил, что отказ от симулятора становится для него осознанной стратегией.

«Я уверен, что в какой-то момент сяду за руль [симулятора]. Думаю, было бы неплохо, например, вернуться и провести сопоставление с результатами этого уикенда, чтобы понять, чего нам не хватает. Ведь тест-пилот будет утверждать, что всё в порядке… но он знает только то, что ему известно, потому что за руль его не сажают. Только Шарль [Леклер] и я можем управлять машиной. Так что плюс — в том, чтобы сесть в настоящий болид, вернуться и сказать: «Вот как это на самом деле ощущается. Вот чего не хватает», и таким образом мы сможем прибавить.

Я всегда готов помочь команде двигаться вперёд и развиваться. А вот использовать симулятор для подготовки к другой гонке? Скорее всего, нет. Слишком много рисков. Посмотрите на две мои лучшие гонки — я в них симулятором не пользовался. И, честно говоря, так оно и было. Практически во всех предыдущих чемпионатах, за исключением, наверное, 2008 года, обходился без него. Так что это не необходимость. Это инструмент, который может быть мощным. Но я — старой закалки. Мне, наверное, лучше без него», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport.