Расселл публично извинился за излишнюю эмоциональность после схода на Гран-при Канады

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл в своём аккаунте в социальной сети X принёс извинения маршалам и Международной автомобильной федерации (ФИА) после того, как его вызвали к стюардам после гонки Гран-при Канады.

«Приношу извинения маршалам и ФИА за то, что сделал их работу сложнее, чем нужно. Много эмоций в моменте», — написал Расселл.

Британский гонщик был вызван к стюардам за то, что после схода выбросил из кокпита на трассу подголовник машины, нарушив статью 12.2.1 Международного спортивного кодекса ФИА и статью B1.5.4b регламента Формулы-1. На момент схода Расселл лидировал в гонке и боролся за первое место с напарником Андреа Кими Антонелли. После его схода Антонелли одержал победу и увеличил отрыв в личном зачёте.