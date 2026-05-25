Расселл публично извинился за излишнюю эмоциональность после схода на Гран-при Канады
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл в своём аккаунте в социальной сети X принёс извинения маршалам и Международной автомобильной федерации (ФИА) после того, как его вызвали к стюардам после гонки Гран-при Канады.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276
«Приношу извинения маршалам и ФИА за то, что сделал их работу сложнее, чем нужно. Много эмоций в моменте», — написал Расселл.
Британский гонщик был вызван к стюардам за то, что после схода выбросил из кокпита на трассу подголовник машины, нарушив статью 12.2.1 Международного спортивного кодекса ФИА и статью B1.5.4b регламента Формулы-1. На момент схода Расселл лидировал в гонке и боролся за первое место с напарником Андреа Кими Антонелли. После его схода Антонелли одержал победу и увеличил отрыв в личном зачёте.
