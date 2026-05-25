Хаджар извинился перед Леклером за «немного глупый» оборонительный манёвр
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар после Гран-при Канады, где он финишировал пятым, извинился за инцидент с Шарлем Леклером («Феррари»), за который получил 10-секундный штраф.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276
«Я был слишком резким, да и вообще это вышло не специально. Просто запутался, куда он направляется, и, конечно, не хотел вытеснять его на траву — он очень аккуратный пилот. Думаю, я извинился, потому что это было немного глупо», — приводит слова Хаджара издание Motorsport.
После Гран-при Канады у Хаджара 14 очков в личном зачёте, а пятое место — это лучший финиш для напарника Ферстаппена по «Ред Булл» со времён Гран-при Майами 2024 года, когда Серхио Перес привёз четвёртое место.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 мая 2026
-
18:55
-
18:27
-
17:54
-
17:54
-
16:56
-
16:23
-
16:13
-
15:50
-
14:37
-
13:56
-
13:51
-
13:21
-
12:46
-
12:36
-
12:18
-
11:56
-
10:39
-
10:04
-
10:03
-
09:22
-
08:30
-
07:55
-
04:33
-
02:08
-
02:02
-
01:55
-
01:51
-
01:46
-
01:42
-
01:39
-
01:35
-
01:33
-
01:09
-
01:03
-
00:58