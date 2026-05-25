Хаджар извинился перед Леклером за «немного глупый» оборонительный манёвр

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар после Гран-при Канады, где он финишировал пятым, извинился за инцидент с Шарлем Леклером («Феррари»), за который получил 10-секундный штраф.

«Я был слишком резким, да и вообще это вышло не специально. Просто запутался, куда он направляется, и, конечно, не хотел вытеснять его на траву — он очень аккуратный пилот. Думаю, я извинился, потому что это было немного глупо», — приводит слова Хаджара издание Motorsport.

После Гран-при Канады у Хаджара 14 очков в личном зачёте, а пятое место — это лучший финиш для напарника Ферстаппена по «Ред Булл» со времён Гран-при Майами 2024 года, когда Серхио Перес привёз четвёртое место.