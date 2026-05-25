Хаджар извинился перед Леклером за «немного глупый» оборонительный манёвр

Хаджар извинился перед Леклером за «немного глупый» оборонительный манёвр
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар после Гран-при Канады, где он финишировал пятым, извинился за инцидент с Шарлем Леклером («Феррари»), за который получил 10-секундный штраф.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Я был слишком резким, да и вообще это вышло не специально. Просто запутался, куда он направляется, и, конечно, не хотел вытеснять его на траву — он очень аккуратный пилот. Думаю, я извинился, потому что это было немного глупо», — приводит слова Хаджара издание Motorsport.

После Гран-при Канады у Хаджара 14 очков в личном зачёте, а пятое место — это лучший финиш для напарника Ферстаппена по «Ред Булл» со времён Гран-при Майами 2024 года, когда Серхио Перес привёз четвёртое место.

