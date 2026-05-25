«Думаю, штраф заслуженный». Леклер — об инциденте с Хаджаром на Гран-при Канады

Пилот «Феррари» Шарль Леклер после Гран-при Канады, где он финишировал четвёртым, принял извинения Исака Хаджара за опасный оборонительный манёвр, за который тот получил 10-секундный штраф.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Думаю, штраф заслуженный. Это было слишком близко. Исак извинился, но такие вещи случаются. С этими машинами сложно судить: разница в скорости настолько велика, что в зеркалах не осознаёшь, как мало на самом деле видно. Думаю, он заметил моё приближение и понял, что зашёл слишком далеко. Но такое бывает — и со мной в прошлом тоже. Вот так — было близко.

Я рад, что финишировал. И, честно говоря, это чудо — приехать четвёртым в такой неудачный уикенд. Потому что я за все дни ни разу не почувствовал машину. Льюис [Хэмилтон], конечно, был великолепен, а я мучился. Мне было очень, очень тяжело разогреть шины», — приводит слова Леклера издание Motorsport.

