«Думаю, штраф заслуженный». Леклер — об инциденте с Хаджаром на Гран-при Канады

Пилот «Феррари» Шарль Леклер после Гран-при Канады, где он финишировал четвёртым, принял извинения Исака Хаджара за опасный оборонительный манёвр, за который тот получил 10-секундный штраф.

«Думаю, штраф заслуженный. Это было слишком близко. Исак извинился, но такие вещи случаются. С этими машинами сложно судить: разница в скорости настолько велика, что в зеркалах не осознаёшь, как мало на самом деле видно. Думаю, он заметил моё приближение и понял, что зашёл слишком далеко. Но такое бывает — и со мной в прошлом тоже. Вот так — было близко.

Я рад, что финишировал. И, честно говоря, это чудо — приехать четвёртым в такой неудачный уикенд. Потому что я за все дни ни разу не почувствовал машину. Льюис [Хэмилтон], конечно, был великолепен, а я мучился. Мне было очень, очень тяжело разогреть шины», — приводит слова Леклера издание Motorsport.