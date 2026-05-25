Антонелли — об отрыве в 43 очка: это не значит, что я могу расслабиться и сбавить обороты

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, одержавший четвёртую победу в сезоне на Гран-при Канады, заявил, что не думает о личном зачёте, несмотря на увеличившийся отрыв от напарника Джорджа Расселла.

— Конечно, сезон только начался, но разрыв уже составляет 43 очка, что больше, чем когда-либо был между Ландо [Норрисом] и Оскаром [Пиастри] в прошлом году. Считаешь ли ты, что теперь у тебя появилась возможность передохнýть?

— Да, но, честно говоря, я не думаю о чемпионате. Я сосредоточен только на каждой отдельной гонке. Думаю, пока ещё слишком рано об этом говорить. И, конечно, сейчас у меня есть этот отрыв, но это не значит, что я могу расслабиться и просто сбавить обороты. Наоборот, мне нужно продолжать расти и поднимать планку, потому что будет нелегко, соперники приближаются, да и Джордж очень быстр. Так что я просто постараюсь сосредоточиться на себе, получать удовольствие от вождения и стараться ехать как можно быстрее, — приводит слова Антонелли официальный сайт ФИА.