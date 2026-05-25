Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли — об отрыве в 43 очка: это не значит, что я могу расслабиться и сбавить обороты

Антонелли — об отрыве в 43 очка: это не значит, что я могу расслабиться и сбавить обороты
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, одержавший четвёртую победу в сезоне на Гран-при Канады, заявил, что не думает о личном зачёте, несмотря на увеличившийся отрыв от напарника Джорджа Расселла.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

— Конечно, сезон только начался, но разрыв уже составляет 43 очка, что больше, чем когда-либо был между Ландо [Норрисом] и Оскаром [Пиастри] в прошлом году. Считаешь ли ты, что теперь у тебя появилась возможность передохнýть?
— Да, но, честно говоря, я не думаю о чемпионате. Я сосредоточен только на каждой отдельной гонке. Думаю, пока ещё слишком рано об этом говорить. И, конечно, сейчас у меня есть этот отрыв, но это не значит, что я могу расслабиться и просто сбавить обороты. Наоборот, мне нужно продолжать расти и поднимать планку, потому что будет нелегко, соперники приближаются, да и Джордж очень быстр. Так что я просто постараюсь сосредоточиться на себе, получать удовольствие от вождения и стараться ехать как можно быстрее, — приводит слова Антонелли официальный сайт ФИА.

Сейчас читают:
Удар по чемпионским надеждам Расселла! А какое было сражение у «Мерседесов»…
Удар по чемпионским надеждам Расселла! А какое было сражение у «Мерседесов»…
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android