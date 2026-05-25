«КАМАЗ-мастер» помог URAL MOTORSPORT с восстановлением мотора на «Такла-Макане»-2026

Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» сохранили лидерство в грузовом зачёте ралли-марафона «Такла-Макан»-2026 после седьмого этапа, а также оказали помощь соперникам из URAL MOTORSPORT, сообщает пресс-служба команды.

«В грузовом зачёте поломка двигателя на предыдущем этапе не позволила экипажу Ивана Королёва выйти на старт седьмого спецучастка. Когда уральский коллектив обратился за помощью, специалисты команды «КАМАЗ-мастер» сразу же оказали им необходимую поддержку. Соперники на трассе — товарищи за её пределами, в ралли-рейдах без взаимовыручки никуда! Команда URAL MOTORSPORT продолжает восстановление мотора и делает всё возможное, чтобы продолжить гонку в полном составе», — сказано в пресс-релизе «КАМАЗ-мастера».

Лидирующий экипаж Алмаза Ахмедова сохранил первую позицию в категории, Богдан Каримов продолжает преследование. Сам спецучасток протяжённостью 286 км сочетал скоростные грунтовые трассы, дюны, щебёночные дороги и бездорожный финальный сектор.

«Двигателю по такой дороге было непросто. В таких условиях не хватало мощности мотора, очень высокие температуры. Местами в дюнах встречались кустарники, деревья, и на большом грузовике было непросто проезжать такие участки», — приводит слова Каримова пресс-служба команды.

Следующий этап пройдёт по маршруту Хотан — Кашгар, длина спецучастка — 288 км.

