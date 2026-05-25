«Я обожаю эту погоню». Хэмилтон — о битве с Ферстаппеном на Гран-при Канады

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о борьбе с четырёхкратным чемпионом и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, которого опередил в концовке гонки.

«Это было потрясающе — сражаться с одним из величайших гонщиков. И чрезвычайно сложно. Думаю, наши машины относительно равны. Вы видели квалификацию: мы были довольно близки. Пусть в поворотах мы, вероятно, немного быстрее, но всё, что выигрываем там, они отыгрывают на прямых. А ехать за ним вплотную очень трудно.

Я потерял какое-то время, в начале гонки он был быстрее, но, как только перешёл на «медиум», я смог его догнать. И я обожаю эту погоню. Вся моя жизнь с детства была посвящена именно этому: ещё со старенького картинга я всегда кого-то догонял. Было невероятно снова оказаться в такой ситуации — преследовать чемпиона впереди. И очень сложно, когда у тебя меньше мощности, чем у соперников вокруг.

Даже обгоняя, ты знаешь, что на прямых они всё равно мощнее. Поэтому приходилось всё просчитывать: как максимально использовать заряд батареи на каждой прямой и убедиться, что в решающий момент его хватит. Слава богу, удалось. И это прекрасное чувство — когда ты проходишь соперника. За этими машинами просто фантастически ехать», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт ФИА.