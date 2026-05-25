Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кими Антонелли удивился, что в «Макларене» выбрали промежуточные шины на старте ГП Канады

Кими Антонелли удивился, что в «Макларене» выбрали промежуточные шины на старте ГП Канады
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, одержавший победу на Гран-при Канады, рассказал о сложных условиях на старте гонки.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Это было очень трудно. Ситуация оказалась непростой, потому что дождь начал моросить немного сильнее. Становилось слегка мокро, но мы по крайней мере были уверены, что это ненадолго и можно перетерпеть. Поэтому, разумеется, выбрали «слики». И, конечно, я удивился, увидев «Макларен» на «промежуточных» шинах — кажется, они вообще были единственными. Это определённо был огромный риск: начнись дождь, им это сыграло бы на руку, но он не начался.

Так что решение оказалось не самым удачным. Но и сам старт вышел непростым — очень легко заблокировать колёса, поребрики на первых кругах были ненадёжными. В общем, условия нелёгкие, однако как только машины поехали, трасса через несколько кругов полностью высохла, и можно было нормально гоняться», — приводит слова Антонелли официальный сайт ФИА.

Сейчас читают:
Удар по чемпионским надеждам Расселла! А какое было сражение у «Мерседесов»…
Удар по чемпионским надеждам Расселла! А какое было сражение у «Мерседесов»…
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android