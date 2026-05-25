Кими Антонелли удивился, что в «Макларене» выбрали промежуточные шины на старте ГП Канады

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, одержавший победу на Гран-при Канады, рассказал о сложных условиях на старте гонки.

«Это было очень трудно. Ситуация оказалась непростой, потому что дождь начал моросить немного сильнее. Становилось слегка мокро, но мы по крайней мере были уверены, что это ненадолго и можно перетерпеть. Поэтому, разумеется, выбрали «слики». И, конечно, я удивился, увидев «Макларен» на «промежуточных» шинах — кажется, они вообще были единственными. Это определённо был огромный риск: начнись дождь, им это сыграло бы на руку, но он не начался.

Так что решение оказалось не самым удачным. Но и сам старт вышел непростым — очень легко заблокировать колёса, поребрики на первых кругах были ненадёжными. В общем, условия нелёгкие, однако как только машины поехали, трасса через несколько кругов полностью высохла, и можно было нормально гоняться», — приводит слова Антонелли официальный сайт ФИА.