Хэмилтон намекнул, что посетит матч финала конференции НХЛ в Монреале

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон после Гран-при Канады на пресс-конференции намекнул, что посетит предстоящий финал конференции НХЛ в Монреале.

— Куда вы отправитесь в Канаде в ближайшие несколько дней?

— Я, конечно, не могу сказать, куда поеду. Это было бы небезопасно. Но, надеюсь, где-нибудь увижу лося. И завтра я буду смотреть игру, которая станет для меня первой, — приводит слова Хэмилтона официальный сайт ФИА.

Вероятно, Хэмилтон посетит третий матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ между «Монреаль Канадиенс» и «Каролиной Харрикейнз», который состоится в ночь на 26 мая на домашней арене «Монреаля». Счёт в серии (до четырёх побед) — 1-1.