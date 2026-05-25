Колапинто рассказал, как задел стену на выезде с пит-лейна во время гонки в Канаде

Пилот «Альпин» Франко Колапинто подвёл итоги Гран-при Канады, где команда финишировала двумя машинами в очках, а сам аргентинец показал лучший результат в карьере в Формуле-1.

«Если вспомнить, с чего мы начинали этот уикенд, двойное зачётное место — отличный итог и фантастическая награда для всех, кто так усердно трудился. Я очень горжусь совместной работой, и сегодняшний успех по праву можно назвать командным. Кроме того, это мой лучший результат в Формуле-1, что делает меня по-настоящему счастливым и подтверждает динамику, заданную в Майами. Мы понимаем: нам помогли неудачи других, а извлекать выгоду из чужих проблем никогда не приятно. Но мы максимально использовали все возможности и довели машину до финиша.

На трассе было крайне скользко, сцепления не хватало — особенно на старте и первых кругах, когда наша резина была жёстче, чем у соперников. Ещё один страшный момент случился при выезде из боксов после пит-стопа: я попал на мокрую полосу, затем — на белую линию, и машину понесло в сторону стены. К счастью, удар пришёлся боком, и я отделался небольшими повреждениями — ремонт не потребовался, на скорости это не сказалось. Мы знаем, что впереди ещё много работы: нужно прибавлять в конкурентоспособности, повышать производительность болида и приближаться к тем, кто пока опережает нас заслуженно», — приводит слова Колапинто издание Sky Sports.