Колапинто рассказал, как задел стену на выезде с пит-лейна во время гонки в Канаде

Пилот «Альпин» Франко Колапинто подвёл итоги Гран-при Канады, где команда финишировала двумя машинами в очках, а сам аргентинец показал лучший результат в карьере в Формуле-1.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Если вспомнить, с чего мы начинали этот уикенд, двойное зачётное место — отличный итог и фантастическая награда для всех, кто так усердно трудился. Я очень горжусь совместной работой, и сегодняшний успех по праву можно назвать командным. Кроме того, это мой лучший результат в Формуле-1, что делает меня по-настоящему счастливым и подтверждает динамику, заданную в Майами. Мы понимаем: нам помогли неудачи других, а извлекать выгоду из чужих проблем никогда не приятно. Но мы максимально использовали все возможности и довели машину до финиша.

На трассе было крайне скользко, сцепления не хватало — особенно на старте и первых кругах, когда наша резина была жёстче, чем у соперников. Ещё один страшный момент случился при выезде из боксов после пит-стопа: я попал на мокрую полосу, затем — на белую линию, и машину понесло в сторону стены. К счастью, удар пришёлся боком, и я отделался небольшими повреждениями — ремонт не потребовался, на скорости это не сказалось. Мы знаем, что впереди ещё много работы: нужно прибавлять в конкурентоспособности, повышать производительность болида и приближаться к тем, кто пока опережает нас заслуженно», — приводит слова Колапинто издание Sky Sports.

