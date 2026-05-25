Лоусон — о прессинге Гасли: устроил мне по-настоящему тяжёлые времена
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон после седьмого места на Гран-при Канады рассказал, каких усилий ему стоило сдержать Пьера Гасли из «Альпин» на финише.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«В гонке он устроил мне по-настоящему тяжёлые времена. Честно говоря, на этом этапе «Альпин» была значительно быстрее нас, показала действительно хороший темп. Нам стоит взглянуть на это — и, возможно, на стратегию с шинами. Может, «хард» сработал бы лучше. Не уверен, но, если учитывать весь уикенд, результат неплохой. Определённо. Жаль, что случилось с Арвидом [Линдбладом] — я пока не знаю, что именно у него произошло. Но по крайней мере привезти очки домой — это хорошо», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.

Лоусон финишировал седьмым, повторив лучший результат сезона. Его напарник Арвид Линдблад не стартовал из-за проблем на прогревочном круге.

