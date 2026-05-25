Лоусон — о прессинге Гасли: устроил мне по-настоящему тяжёлые времена

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон после седьмого места на Гран-при Канады рассказал, каких усилий ему стоило сдержать Пьера Гасли из «Альпин» на финише.

«В гонке он устроил мне по-настоящему тяжёлые времена. Честно говоря, на этом этапе «Альпин» была значительно быстрее нас, показала действительно хороший темп. Нам стоит взглянуть на это — и, возможно, на стратегию с шинами. Может, «хард» сработал бы лучше. Не уверен, но, если учитывать весь уикенд, результат неплохой. Определённо. Жаль, что случилось с Арвидом [Линдбладом] — я пока не знаю, что именно у него произошло. Но по крайней мере привезти очки домой — это хорошо», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.

Лоусон финишировал седьмым, повторив лучший результат сезона. Его напарник Арвид Линдблад не стартовал из-за проблем на прогревочном круге.