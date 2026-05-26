Вильнёв — об Антонелли: ему нужно сохранять хладнокровие и не верить в собственный ажиотаж

Вильнёв — об Антонелли: ему нужно сохранять хладнокровие и не верить в собственный ажиотаж
Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв после Гран-при Канады предостерёг лидера чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли от излишней самоуверенности, несмотря на отрыв в 43 очка от напарника Джорджа Расселла.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Ему нужно сохранять хладнокровие и не начинать слишком верить в собственный ажиотаж. Это очень опасно. Когда ты думаешь, что непобедим, именно тогда и случаются ошибки: сходишь с дистанции, как сегодня [Расселл], или попадаешь в аварию — теряешь 25 очков, разрыв в турнирной таблице резко увеличивается, и вдруг начинаешь сомневаться в себе. Вот в чём главный риск. Сейчас он едет на пределе на каждом круге, до такой степени, что думаешь: «Вау, он удерживается на трассе», всё идёт хорошо, всё складывается. Так будет не всегда. И как он отреагирует, когда что-то пойдёт не так? Это станет ключевым моментом. Но сейчас он быстрее Джорджа, он его перекрывает. Для команды важно, чтобы Джордж немного проснулся и снова начал верить в себя.

Сезон — это как американские горки. Бывает период, когда всё идёт как по маслу, а потом вдруг что-то ломается. Проходишь одну-две гонки, ситуация переворачивается. В этом и заключается опасность. Люди начинают думать: «О, он больше не выиграет». А потом и сам гонщик начинает в это верить — и тебя несёт по тем же горкам. Так что посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Вильнёва издание Motorsport.

