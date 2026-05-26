«Он доказал, что они ошибались». Льюис Хэмилтон — о первом подиуме своего брата Николаса

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон эмоционально отреагировал на первый подиум своего брата Николаса.

«Не могу быть более гордым за своего брата Николаса. Увидеть ту страсть и эмоции на его лице, когда он впервые поднялся на подиум, было просто чудесным моментом. То, что мы оба оказались на подиумах в один и тот же день, стало для нас огромным событием. Я позвонил ему сразу же после окончания гонки.

Николас Хэмилтон Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Автоспорт не создан для инклюзивности. Для людей с ограниченными возможностями доступ к нему практически отсутствует, и нет систем поддержки, которые бы выравнивали условия. Многие считают это само собой разумеющимся. Несмотря на это, несмотря на препятствия и людей, которые говорили ему, что это невозможно, он не сдался. Он боролся, адаптировался. Он доказал, что они ошибались.

Первый подиум Николаса в туринговом чемпионате BTCC Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Хотя он всегда будет моим младшим братом, я безмерно горжусь лидером, спортсменом и человеком, которым он стал. Он вдохновляет меня так же, как и всех, кто следит за его путем. Независимо от того, насколько тяжело ему приходилось, он никогда не сдавался. То, чего он достиг, — это огромный успех, и я очень рад за него. Люблю тебя, брат, не сдавайся», — написал Хэмилтон в социальной сети.

Николас Хэмилтон выступает на адаптированной машине из-за ДЦП в британском туринговом чемпионате British Saloon Car Championship (BTCC). Его напарники по команде EXCELR8 (VERTU Motors) — действующий чемпион BTCC Том Ингрэм и Том Чилтон (брат экс-пилота Формулы-1 Макса Чилтона).