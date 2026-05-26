«У меня этого не было». Хэмилтон — о преимуществе Антонелли в борьбе за титул

«У меня этого не было». Хэмилтон — о преимуществе Антонелли в борьбе за титул
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался о борьбе пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли за титул в нынешнем сезоне Формулы-1. Итальянец лидирует в личном зачёте с отрывом в 43 очка от своего напарника Джорджа Расселла.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

Британец с улыбкой начал отвечать на вопрос о совете в борьбе за титул для Антонелли:

«Думаю, вы забываете, что мы соперники. Он и так отлично справляется. Я не собираюсь давать ему ещё какие-то советы!

Если говорить лично обо мне, 2007-й был тем самым годом, когда я боролся за титул. Это было очень тяжело. Я был немного старше тебя, мне было 22. Думаю, тогда всё было иначе.

Например, не думаю, что у меня была такая же система поддержки, какая есть у него сегодня в команде, за которую я сам выступал и внутри которой работал. Тото отлично справился, окружив тебя правильной поддержкой, а у меня этого точно не было.

Команда была хорошей и всё такое, но рядом не было нужных элементов, которые могли бы поддержать тебя, помочь сохранить стабильность и направить. И это было очень напряжённо, особенно в мой первый год. Но я бы всё равно ни на что это не променял», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.

