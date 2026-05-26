Норрис — о старте на промежуточных шинах: рад, что мы решились на это

Норрис — о старте на промежуточных шинах: рад, что мы решились на это
Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал решение команды стартовать на промежуточных шинах на Гран-при Канады, признав, что в итоге этот выбор оказался ошибочным.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Наверное, я понял, что это была ошибка уже на прогревочном круге. Думаю, к тому моменту дождь уже немного прекратился, так что да, оглядываясь назад, это было неправильное решение. Очевидно, на один круг это сработало и уберегло меня от проблем.

Знаете, позади так легко могло что-то случиться, тогда всё выглядело бы для меня куда лучше. Но в итоге это было неправильное решение. Не думаю, что это стало следствием плохого принятия решений. Считаю, у нас были вполне обоснованные причины поступить именно так.

Рад, что мы всё-таки решились на этот вариант и придерживались его. Иногда это не срабатывает — так бывает. Так что мы просто принимаем это и извлекаем урок», — приводит слова Норриса издание RacingNews365.

