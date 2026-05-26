Экс-пилота Ф-1 ранили на улице в Таиланде, орудием мог быть нож

Бывшего пилота Формулы-1 Мику Сало предположительно ударили ножом во время отдыха в Таиланде, сообщает финское издание Iltalehti.

«В Бангкоке меня что-то порезало. Я шёл обратно в отель по оживлённой улице. Почувствовал лишь лёгкий удар по ноге, больше ничего. Через 50 метров один мужчина сказал мне, что я истекаю кровью. Я посмотрел вниз, увидел рану, а моя обувь была вся в крови», — приводит слова Сало издание.

В больнице бывшему гонщику наложили 28 швов — восемь на мышцу и ещё 20 на кожу. Позже жена Анника Сало сообщила, что, по оценке врача, травма похожа на глубокий порез, нанесённый острым ножом.

«Всё в полном порядке. Рана заживает с каждым днём. Каждый день езжу в больницу, чтобы её очищать, могу довольно нормально ходить на короткие расстояния», — добавил финн.

В Формуле-1 Сало провёл восемь сезонов — с 1994 по 2000 год, а также в 2002-м. Лучшим результатом стало выступление за «Феррари» на Гран-при Германии 1999-го, на котором финн занял второе место.