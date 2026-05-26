ФИА постарается уговорить «Ауди» на изменения правил, чтобы сохранить в Ф-1 Ферстаппена

Команда «Ауди» может сыграть ключевую роль в обсуждении спорных изменений моторного регламента Формулы-1 на 2027 год, касающихся пересмотра соотношения мощности между двигателем внутреннего сгорания и электрической составляющей в пользу 60:40, сообщает издание The Race. При этом от решения «Ауди» может зависеть карьера Макса Ферстаппена, который, по данным The Race, действительно рассматривает возможность ухода из Формулы-1, если правила в итоге не изменятся.

Для утверждения реформы потребуется супербольшинство — поддержка как минимум четырёх производителей из шести. На данный момент инициативу поддерживают только «Мерседес» и «Ред Булл». Против выступают «Ауди», «Феррари» и «Кадиллак», тогда как «Хонда» пока не заняла жёсткой позиции.

По информации источника, именно «Ауди» теперь считается ключевым участником потенциального компромисса, так как считается, что эта команда с большей вероятностью сможет сменить сторону. Основным препятствием для производителя остаются дополнительные расходы. ФИА и ФОМ, как сообщается, могут предложить решения в рамках бюджетного лимита или точечные изменения регламента, которые позволят избежать полноценной переделки двигателя и тем самым склонить «Ауди» к поддержке реформы.

Если удастся убедить немецкого производителя поддержать реформу, «Хонда», как ожидается, также может присоединиться к сторонникам изменений, что обеспечит необходимое супербольшинство.

При этом ФИА и ФОМ, как отмечает источник, не хотят временного компромисса только на один сезон. Цель руководства чемпионата — добиться единого решения, которое будет действовать на протяжении всего нынешнего цикла регламента, вплоть до возможного перехода на двигатели V8 не позднее 2031 года.