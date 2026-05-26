Росс Браун вошёл в совет директоров команды MotoGP
Бывший спортивный директор Формулы-1 Росс Браун вошёл в совет директоров компании Pramac Racing Limited, команда которой выступает в чемпионате MotoGP.

«Очень горжусь тем, что приветствую Росса в Pramac Racing. Помимо его выдающейся карьеры и достижений в Формуле-1, Росс — человек, с которым меня многие годы связывают дружба и отношения, основанные на большом взаимном уважении. Считаю, что его видение, знания и менталитет победителя станут ценнейшим вкладом в дальнейший рост и развитие Pramac», — заявил руководитель команды Паоло Кампиноти.

Сам Браун также прокомментировал новое назначение.

«Автоспорт всегда был про людей, командную работу и постоянное развитие, с нетерпением жду возможности поддержать Паоло и команду, а также помочь там, где мой опыт может оказаться полезным. Pramac создала впечатляющую организацию с сильным духом и большими амбициями, рад стать частью её будущего».

Карьера Брауна в автоспорте насчитывает более 40 лет. За это время он выиграл 22 чемпионских титула — 11 в личном зачёте и 11 в Кубке конструкторов. В Формуле-1 он работал в «Беннетоне», «Феррари», «Хонде», «Брауне» и «Мерседесе».

