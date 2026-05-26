Главная Авто Новости

Коллинз назвала слабое место в заявлениях Ферстаппена о возможном уходе из Формулы-1

Бывший стратег различных команд Формулы-1, а ныне аналитик Sky Sports F1 Берни Коллинз указала на слабое место в заявлениях четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена о возможном уходе из чемпионата.

«В этом паддоке не так много гонщиков, которые обладают действительно большим авторитетом и голосом в этом спорте. Макс Ферстаппен — один из таких людей.

Он использует этот голос внутри «Ред Булл», чтобы получать возможность заниматься такими вещами, как гонки на Нордшляйфе, а также направлять будущее спорта в ту сторону, которую считает позитивной для себя и для самого спорта, позитивной для собственного удовольствия и для спорта в целом.

Его единственной небольшой слабостью было то, что несколько дней назад он сказал, что останется, потому что уже взял на себя это обязательство. Но в целом был довольно твёрд в своей позиции, стоит отдать ему должное, что он открыто высказывается по вопросу, который действительно для него очень важен», — приводит слова Коллинз портал RacingNews365.

Ранее Ферстаппен заявлял, что останется в Формуле-1, однако позже вновь допустил возможность ухода, если изменения моторного регламента будут затягиваться.

