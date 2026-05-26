Главная Авто Новости

Хэмилтон сравнил моторы нынешней Формулы-1 с двигателями V8 и V10

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон критически высказался о работе нынешних силовых установок Формулы-1, признавшись, что современные моторы по-прежнему кажутся ему странными по сравнению с эпохой атмосферных двигателей V8 и V10.

«Это точно не стало чем-то естественным. Думаю, это до сих пор ощущается странно.

Ты сбрасываешь мощность, активируешь Straight Mode, а потом где-то на середине прямой мощность просто пропадает, и обороты начинают падать. Это не похоже на то, каким должен быть автоспорт. Двигатель должен выкручиваться до предела до самого конца прямой, просто продолжая тянуть и тянуть. Именно так было во времена V8 и V10. Они просто продолжали тянуть и тянуть. Это ещё один элемент гонок, которого раньше не существовало.

Думаю, в целом сама машина с точки зрения конструкции стала лучше, поэтому мы можем бороться колесо в колесо, ехать очень близко друг к другу и преследовать соперников вплотную, на мой взгляд, это лучшая часть нынешней Формулы-1. А вот то, как сейчас работает силовая установка, уже не так захватывает», — приводит слова Хэмилтона портал GPblog.

