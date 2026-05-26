«Ты чемпион мира». Норрис временно изменил описание профиля в соцсетях

Действующий чемпион и пилот «Макларена» Ландо Норрис временно поменял описание одного из своих аккаунтов в социальных сетях.

Британец на короткое время написал: «Ты чемпион мира» — я сегодня утром перед зеркалом».

Позже Норрис вернул стандартное описание профиля — чемпион мира Формулы-1.

Норрис стал чемпионом Формулы-1 по итогам сезона-2025, опередив пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена всего на два очка в личном зачёте.

Начало нынешнего сезона для британца складывается не слишком стабильно. На этапах в Австралии и Японии пилот «Макларена» финишировал пятым, а на Гран-при Китая не смог принять участие в основной гонке. При этом Норрис одержал победу в спринте Гран-при Майами, а в основной гонке на этом этапе занял второе место. В Канаде он также финишировал вторым в спринте, однако основную гонку завершил досрочно, сойдя на 39-м круге дистанции.

