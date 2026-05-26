Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

На острове Мэн за день до старта Isle of Man TT погиб 68-летний мотогонщик

На острове Мэн за день до старта Isle of Man TT погиб 68-летний мотогонщик
Комментарии

На острове Мэн во время гоночного уикенда погиб мотогонщик Алан Оверсби. Трагедия произошла за день до старта знаменитой гонки Isle of Man TT.

Как сообщает издание ESPN, 68-летний Оверсби попал в смертельный инцидент на втором круге заезда класса 400cc в рамках Pre-TT Classic Road Races. Авария произошла на подходе к участку Баллакейган трассы Billown Circuit.

Оверсби был одним из самых известных участников этих соревнований. Впервые он вышел на старт Pre-TT Classic 21 год назад, а уже год спустя одержал свою первую победу. За карьеру в этом турнире британец выиграл 16 гонок. Примечательно, что в день трагедии Оверсби успел одержать две победы в других заездах.

Tourist Trophy считается одной из самых опасных мотогонок в мире, хотя в последние годы организаторы усилили меры безопасности. В прошлом сезоне смертельных случаев среди гонщиков зафиксировано не было, однако Питер Хикман и Майкл Раттер получили серьёзные травмы в авариях и досрочно завершили выступления.

Читать далее:
Куда подевались мощь Маркеса с «Дукати» и почему все меняют команды? Что творится в MotoGP
Куда подевались мощь Маркеса с «Дукати» и почему все меняют команды? Что творится в MotoGP
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android