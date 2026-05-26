На острове Мэн за день до старта Isle of Man TT погиб 68-летний мотогонщик

На острове Мэн во время гоночного уикенда погиб мотогонщик Алан Оверсби. Трагедия произошла за день до старта знаменитой гонки Isle of Man TT.

Как сообщает издание ESPN, 68-летний Оверсби попал в смертельный инцидент на втором круге заезда класса 400cc в рамках Pre-TT Classic Road Races. Авария произошла на подходе к участку Баллакейган трассы Billown Circuit.

Оверсби был одним из самых известных участников этих соревнований. Впервые он вышел на старт Pre-TT Classic 21 год назад, а уже год спустя одержал свою первую победу. За карьеру в этом турнире британец выиграл 16 гонок. Примечательно, что в день трагедии Оверсби успел одержать две победы в других заездах.

Tourist Trophy считается одной из самых опасных мотогонок в мире, хотя в последние годы организаторы усилили меры безопасности. В прошлом сезоне смертельных случаев среди гонщиков зафиксировано не было, однако Питер Хикман и Майкл Раттер получили серьёзные травмы в авариях и досрочно завершили выступления.