«Надеюсь, хотя бы уберут эмблему». Экс-президент «Феррари» — о новом электрокаре бренда

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло ответил на вопрос, как относится к новой электрической машине итальянского производителя под названием Luce.

«Если бы я сказал то, что действительно думаю, я бы навредил «Феррари». Мы рискуем разрушить миф, мне очень жаль. Я надеюсь, что они хотя бы уберут эмблему жеребца с этой машины», — приводит слова ди Монтедземоло аккаунт Holiness в социальной сети Х.

Новинка развивает максимальную скорость 310 км/ч, её стоимость превышает € 500 тыс. В разработке дизайна участвовала студия LoveFrom бывшего дизайнера Apple Джонатана Айва. Первые поставки клиентам начнутся в октябре.