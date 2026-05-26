Главная Авто Новости

В «Дукати» сообщили, когда планируется возвращение Марка Маркеса

Пресс-служба команды MotoGP «Дукати» опубликовала информацию по поводу возвращения 33-летнего испанского мотогонщика и девятикратного чемпиона серии Марка Маркеса.

«Обновление по Марку Маркесу. После положительного медицинского осмотра Марк завтра отправится в Муджелло. В четверг он пройдёт итоговую медицинскую оценку непосредственно на трассе, чтобы получить допуск к гонке на Гран-при Италии», — говорится в заявлении «Дукати» в социальной сети Х.

Маркес получил перелом стопы после аварии в спринте Гран-при Франции в Ле-Мане, который прошёл 9 мая. Итальянский этап пройдёт в ближайшие выходные с 29 по 31 мая.

На последнем этапе перелом ключицы получил брат Марка Алекс Маркес.

