Технический эксперт разобрал обновления «Мерседеса» и «Макларена» на ГП Канады Ф-1

Технический эксперт Формулы-1 Паоло Филизетти разобрал обновления, которые в «Мерседесе» и «Макларене» установили на свои болиды на Гран-при Канады.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276

«Мерседес» и «Макларен» привлекли внимание в Монреале, прибыв с крупнейшими пакетами обновлений в разгорающейся войне разработок Формулы-1. У «Мерседеса» особенно большое значение имели понтонные обтекатели, которые были изменены и получили двойную функцию: разделение воздушного потока, направляемого к нижней части боковых понтонов, и воздушного потока, направляемого под днище.

За изменениями последовала полная переработка зоны «кока-колы» перед задними колёсами с увеличением количества щелей, что создаёт более низкое аэродинамическое уплотнение перед задней частью автомобиля. Ещё более значительной была переработка верхней части диффузора и каскада боковых крылышек, соединённых с задними тормозными воздуховодами. Нагрузка, создаваемая переработанным днищем, привела к иному распределению, что, по-видимому, дало преимущества в Канаде, особенно с точки зрения тяги.

У «Макларена» внедрение новых деталей началось в Майами с целевых изменений переднего антикрыла, задней части кузова и элементов заднего антикрыла, хотя команда не представила конфигурацию «макарeнa», которая теперь, скорее всего, запланирована на Гран-при Австрии. Пакет, привезённый в Монреаль командой из Уокинга, вызвал неоднозначную реакцию: после неубедительного выступления на единственной практике команде пришлось снять некоторые детали для дальнейшей оценки. Из-за спринтерского формата уикенда изначально было непросто найти правильные настройки для MCL40, чтобы извлечь максимальную аэродинамическую производительность из новых обновлений.

Поскольку обе команды используют одну и ту же силовую установку, несмотря на то что всё ещё существует разница в настройках, которые, по-видимому, более эффективны на W17, чем на MCL40, прямое сравнение производительности было особенно интересным, поскольку похоже, что «Макларен» сокращает разрыв благодаря динамическим и аэродинамическим качествам автомобиля», — написал Филизетти в своей колонке на RacingNews365.

