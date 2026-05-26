«Задача — быть с ними». Пилот «Хааса» Берман — о желании присоединиться к «Феррари»

21-летний британский гонщик Оливер Берман, выступающий за команду Формулы-1 «Хаас», ответил на вопрос о том, когда хочет присоединиться к «Феррари», юниором которой он является.

«Выступления в «Феррари»? Для меня, конечно, это важно, ведь у меня контракт с «Феррари», они доверяли мне с самого начала, так что естественно, что моя задача в долгосрочной перспективе — быть с ними. Но конкретно в данный момент моя цель — продолжать развитие с «Хаасом», я очень доволен траекторией, по которой мы движемся. Так что никаких временных рамок, никаких проблем», — приводит слова Бермана Press Association Sport.