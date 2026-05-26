«Любой бы выдавил его». Брандл — об агрессивной защите Расселла от Антонелли в Канаде

Экс-гонщик Формулы-1 Мартин Брандл прокомментировал борьбу между Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли на Гран-при Канады, коснувшись их соперничества в спринте.

«Крупнейшим сюрпризом уикенда для нас, а не для них, стало то, что «Мерседес», похоже, полностью решил свои проблемы со стартами, и Джордж Расселл в спринте с поула стартовал лучше всех. Затем мы стали свидетелями первого из двух великих сражений между ним и лидером чемпионата и напарником по команде Кими Антонелли. Джордж был чуть более спокоен и мог командовать позицией на трассе, но Кими выглядел немного быстрее — то, что мы снова увидим в день гонки.

Неизбежное произошло в первом повороте, когда Антонелли попытался обогнать с внешней стороны. Он был очень близок к тому, чтобы заработать право на гоночное преимущество над своим напарником, но в итоге любой гонщик, борющийся за победу, не говоря уже о титуле, выдавил бы его за пределы трассы. Любой из нас сделал бы то же самое или ожидал бы того же.

Кими немного потерял голову на протяжении спринта, так что даже Тото Вольф вмешался по радио. Кими повезло, что в такие моменты рядом с ним мудрость Боно и Тото; все остальные просто отправились бы прямиком к месту контакта или аварии и взаимным обвинениям после гонки», — написал Брандл в своей колонке Sky Sport.