«Конец 2026 года важен». Берман — о составах команд Формулы-1 на сезон-2027

«Конец 2026 года важен». Берман — о составах команд Формулы-1 на сезон-2027
21-летний британский гонщик Оливер Берман, выступающий за команду «Хаас», высказался о составах коллективов Формулы-1 на сезон-2027.

«Я думаю, конец этого года важен, потому что у многих людей истекают контракты. Все хотят посмотреть, какова будет расстановка сил по итогам 2026 года, и это определит, как будут выглядеть составы команд на 2027 год», — приводит слова Бермана издание Press Association Sport.

Оливер, являющийся пилотом молодёжной академии «Феррари», дебютировал в Формуле-1 в 2024 году в составе итальянцев, когда заменил выбывшего из-за аппендицита пилота Карлоса Сайнса на Гран-при Саудовской Аравии. Берман набрал семь очков в гонке. В том же году на Гран-при Азербайджана он провёл свой второй этап в Формуле-1, сев за руль «Хааса» из-за дисквалификации Кевина Магнуссена.

С 2025-го является боевым пилотом американцев.

