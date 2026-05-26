Егор Оруджев: не понимаю, как Расселл не получил штраф от судей
Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о борьбе двух пилотов «Мерседеса» Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли в спринте Гран-при Канады Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Спринт
23 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
28:50.951
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.272
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.843

«По современным правилам, Кими в первом повороте спринта уже шёл бок о бок. Но по негласным правилам гонщиков, это глупое действие: если внутри кто-то из «старой школы», то места тебе не оставят. Джордж из таких. Собственно, это Джордж и озвучил. Хотя я не понимаю, как он не получил штраф от судей. В гонке в такой же ситуации Кими уже не поехал, как в спринте — молодец, учится день ото дня!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

