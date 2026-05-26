Егор Оруджев: не понимаю, как Расселл не получил штраф от судей

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о борьбе двух пилотов «Мерседеса» Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли в спринте Гран-при Канады Формулы-1.

«По современным правилам, Кими в первом повороте спринта уже шёл бок о бок. Но по негласным правилам гонщиков, это глупое действие: если внутри кто-то из «старой школы», то места тебе не оставят. Джордж из таких. Собственно, это Джордж и озвучил. Хотя я не понимаю, как он не получил штраф от судей. В гонке в такой же ситуации Кими уже не поехал, как в спринте — молодец, учится день ото дня!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».