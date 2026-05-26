«У многократных чемпионов нет неудобных трасс». Брандл — о выступлении Хэмилтона в Канаде

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл оценил выступление 41-летнего семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона на Гран-при Канады.

«Льюис Хэмилтон выглядел совсем другим гонщиком на протяжении всего уикенда: он был доволен машиной, которая двигалась на скорости, и уверен в ней. Он доминировал над своим напарником Шарлем Леклером, который борется на этой конфигурации трассы.

Давайте внесём полную ясность: у многократных чемпионов нет любимых или неудобных трасс — это «игра высшего уровня» на всём протяжении, и нет другого варианта, кроме как надеяться на большую удачу», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.