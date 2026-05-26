«У многократных чемпионов нет неудобных трасс». Брандл — о выступлении Хэмилтона в Канаде
Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл оценил выступление 41-летнего семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона на Гран-при Канады.
Формула-1 2026. Этап 5, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
24 мая 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:15.758
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+10.768
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.276
«Льюис Хэмилтон выглядел совсем другим гонщиком на протяжении всего уикенда: он был доволен машиной, которая двигалась на скорости, и уверен в ней. Он доминировал над своим напарником Шарлем Леклером, который борется на этой конфигурации трассы.
Давайте внесём полную ясность: у многократных чемпионов нет любимых или неудобных трасс — это «игра высшего уровня» на всём протяжении, и нет другого варианта, кроме как надеяться на большую удачу», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.
