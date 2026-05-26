Оруджев: то, сколько раз ошиблись Антонелли и Расселл, это перебор!

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на вопрос, допускали ли пилоты Формулы-1 больше ошибок на пятом этапе Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Канады.

— По ощущениям, в Монреале было больше пилотажных ошибок, чем обычно. С чем это связываете?

— Низкий держак и подсыхающая трасса. Но если честно, то даже я удивился, сколько раз ошиблись Антонелли и Расселл. Это, по-моему, перебор! — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Победу на Гран-при в Монреале одержал Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». Для пилота она стала четвёртой подряд.